وقفت أمامها باكية.. شاهد هدية رونالدو الفاخرة لأمه في يوم ميلادها

وودّع رونالدو عام 2023، بتتويجه بأفضل هدّاف في العام بتسجيله 53 هدفاً، متخطيا الإنجليزي، هاري كاين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي (52 لكل منهما).