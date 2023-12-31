زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا

وتفصيلاً، أفادت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد) في بيان بأن الزلزال وقع في تمام الساعة الـ20:06 بالتوقيت المحلي (17:06 ت.غ)، بعد أن وقع الزلزال الأول في تمام الساعة الـ19:37 (16:37 ت.غ)، وفقًا لوكالة الأناضول التركية.