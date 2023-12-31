زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر أمس الأحد قضاء يوكسك أوفا، التابع لولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، وهو الثاني من نوعه خلال أقل من ساعة.
وتفصيلاً، أفادت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد) في بيان بأن الزلزال وقع في تمام الساعة الـ20:06 بالتوقيت المحلي (17:06 ت.غ)، بعد أن وقع الزلزال الأول في تمام الساعة الـ19:37 (16:37 ت.غ)، وفقًا لوكالة الأناضول التركية.
وأضاف البيان بأن عمق الزلزال بلغ 2.52 كلم تحت سطح الأرض، موضحًا أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية على الفور، فيما تتواصل أعمال المسح الميداني عقب الزلزال.