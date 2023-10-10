بسبب المعلومات المضللة.. التصعيد في غزة يشعل معركة بين الاتحاد الأوروبي وإيلون ماسك

وشدد على أنه "عندما تتلقى إشعارات بشأن محتوى غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون مجتهدًا وموضوعيًا في الوقت المناسب في اتخاذ الإجراءات وإزالة المحتوى ذي الصلة عند الضرورة. لدينا، من مصادر مؤهلة، تقارير حول محتوى يحتمل أن يكون غير قانوني يتم تداوله على منصتكم على الرغم من إشارات السلطات المختصة".