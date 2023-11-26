نشطاء فلسطينيون في الضفة الغربية: إعدام اثنين من المتعاونين مع إسرائيل

قال نشطاء فلسطينيون في الضفة الغربية إنهم أعدموا رجلَيْن متهمَيْن بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية وعلقا جثتيهما كتحذير.
وقال بيان صادر عن كتيبة طولكرم، وهي جماعة مقرها في مدينة طولكرم بالضفة الغربية مرتبطة بحركة فتح، "لا حصانة لأي متخابر وأي خائن".
وأضاف كل مَن يتعاون مع إسرائيل "سنكون له بالمرصاد وسنحاسبه.. وقد أعذر مَن أنذر".
وأظهرت لقطاتٌ منشورة على حساب كتيبة طولكرم على تيليجرام رجلاً يعترف بالعمل مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، ويقدّم تفاصيل عن أنشطته.
كما أظهرت لقطات أخرى، لم تتمكن "رويترز" من التحقّق من صحتها، جثتَيْن معلقتَيْن على جدار وعمود كهرباء أمام حشود غاضبة.