تحذير للأمهات.. "سدادة" بانيو كادت تقتل هذا الطفل

يحتوي كل منزل على معدات قد تكون خطرة على صحة الأطفال بشكل غير متوقع، حيث روت إحدى الأمهات مؤخرًا تفاصيل حادثة كادت تنهي حياة طفلها الذي يبلغ من العمر سنتين غرقاً بسبب "سدادة" حوض الاستحمام "البانيو".