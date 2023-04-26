بالفيديو.. شاهد ما فعلته تايوان بعد الاشتباه بوجود قنبلة على متن طائرة ركاب صينية

أغلقت السلطات التايوانية مدرجًا في مطار تايوان الدولي الرئيسي في تايوان لعدة ساعات، اليوم الأربعاء؛ بسبب الاشتباه في وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الصين، قادمة من بكين؛ بيْد أن عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة لم تُسفر عن شيء يدل على وجود متفجرات.