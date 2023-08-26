جهاز صحي يحصل على ترخيص أمريكي رسمي للطرح رسمياً.. هذه مميزاته

ويتكوّن الجهاز نفسه من منصة من الزجاج المقسى بمقبض مدمج قابل للسحب، يحتوي على أربعة أجهزة استشعار للوزن، و14 قطبًا كهربائيًا من نوع ITP على الميزان وأربعة أقطاب كهربائية من الفولاذ المقاوم للصدأ في المقبض.