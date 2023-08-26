جهاز صحي يحصل على ترخيص أمريكي رسمي للطرح رسمياً.. هذه مميزاته

حصلت شركة "ويذينجز" على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، رسمياً، لطرح جهازها الصحي الجديد، الذي يقدم فحصاً كاملاً على الجسم.
ويظهر قرار الترخيص الرسمي أن جهاز الصحة الذي يمكنه إجراء فحص كامل للجسم سيتم طرحه في سبتمبر المقبل.
وأجرت الشركة تجارب عديدة على جهازها الجديد في وقت سابق من هذا العام، حيث يظهر كأنه ميزان ذكي جديد، لكنه في واقع الأمر يوفر فحصاً كاملاً للجسم.
ومن المقرر أن يتم طرح الميزان الذكي الجديد بمقابل يصل إلى 400 دولار أمريكي.
وكانت الشركة تنوي أن تطرحه بسعر 300 دولار، لكن بسبب التضخم وارتفاع أسعار أشباه الموصلات اضطرت الشركة إلى رفع السعر إلى 400 دولار.
ويمكن للميزان الذكي الجديد اكتشاف عدد كبير من الأمراض وأي قصور في الجسم، مثل اكتشاف الرجفان الأذيني من خلال مخطط كهربية القلب (ECG) ذي ستة اتجاهات.
إضافة إلى ذلك، فهو يحلل تكوين جسمك المجزأ، ويقيس نشاط الأعصاب ويراقب عمر الأوعية الدموية لديك، كما أنه يستخدم استجابة الجلد الجلفانية (GSR) لمراقبة مستويات تعرق القدم للكشف عن علامات الاعتلال العصبي.
ولا تستغرق فترة فحص الميزان الذكي للجسم إلا 90 ثانية فقط.
ويقوم الجهاز أيضا بسلسلة من الاختبارات لقياس وزنك، ودهون الجسم، وكتلة العضلات، والدهون الحشوية، وتخطيط القلب، وسرعة موجة النبض، وعمر الأوعية الدموية، وصحة الأعصاب.
ثم يقوم بعد ذلك بنقل نقاط البيانات هذه إليك بطريقة كبيرة ومشرقة وجريئة وسهلة القراءة، متبوعة بالطقس اليوم ومؤشر حول جودة الهواء المحلي.
ويتكوّن الجهاز نفسه من منصة من الزجاج المقسى بمقبض مدمج قابل للسحب، يحتوي على أربعة أجهزة استشعار للوزن، و14 قطبًا كهربائيًا من نوع ITP على الميزان وأربعة أقطاب كهربائية من الفولاذ المقاوم للصدأ في المقبض.
وتقول الشركة إن بطارية الجهاز يمكن أن تستمر لـ 12 شهراً قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن، وشاشة الجهاز عبارة عن شاشة LCD ملونة مقاس 3.2 بوصة لعرض المقاييس الخاصة بك.