وفاة 50 شخصًا وفقدان 15 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة وسط الصين

ووفقًا للسلطات الصينية فقد تضرر 128 ألف شخص وانهار 11869 منزلًا ومبنى، وانقطعت الكهرباء والطرق والاتصالات في القرى، وتمكّنت جميع القرى الإدارية في المناطق المنكوبة في مدينة تسيشينغ من استعادة الطرق وإمدادات الكهرباء والاتصالات والمياه بشكل مبدئي، وتستمر حاليًا جهود الإنقاذ وإعادة الإعمار بعد الكارثة.