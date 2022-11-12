واقعة غريبة في مصر.. شاهد عودة شاب لأسرته بعد دفنه بـ25 يومًا

وأشار عم الشاب محمد عادل إلى أنه يعاني إعاقة، وترك المنزل بعد رفضه العمل مع والده في الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن الأسرة بحثت عنه في كل مكان، وجرى نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل تلقّى اتصالًا بوجوده داخل العناية المركزة بمستشفى منشأة القناطر، وتعرّف عليه أفراد الأسرة، وحاولت الأسرة علاجه بعد دخوله في غيبوبة تامة نتيجة الحادث، ولكنه توفي متأثرًا بإصابته الخطيرة.