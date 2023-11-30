"الأرصاد العالمية": 2023 الأكثر سخونة في التاريخ.. ويوليو الأسخن منذ 120 عاماً

أعلنت منظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO) أن عام 2023 يُعتبر العام الأكثر سخونة في التاريخ.
وشهدت درجات الحرارة الشهرية في المحيطات ارتفاعًا قياسيًا من أبريل إلى أكتوبر، ويرجح العلماء أن شهر يوليو كان أكثر الشهور سخونة على اليابسة في آخر 120 ألف عام.
وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن البيانات حتى أكتوبر تشير إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.4 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل الصناعة في عام 2023، وهو أعلى من الأعوام السابقة الأكثر سخونة في عامي 2020 و2016، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة حتى عام 2024.