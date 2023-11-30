"الأرصاد العالمية": 2023 الأكثر سخونة في التاريخ.. ويوليو الأسخن منذ 120 عاماً

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن البيانات حتى أكتوبر تشير إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.4 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل الصناعة في عام 2023، وهو أعلى من الأعوام السابقة الأكثر سخونة في عامي 2020 و2016، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة حتى عام 2024.