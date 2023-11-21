حقق 12 مليون مشاهدة في 6 أيام.. فيديو يروي حكاية فلسطين كما لم تشاهدها من قبل

ظهرت الصهيونية كفكرة في القرن الـ16 الميلادي، عند بعض المسيحيين البروتستانت خاصة في بريطانيا، وتقول هذه الفكرة إن على اليهود أن يعودوا إلى القدس ويقوموا ببناء الهيكل تمهيدًا لعودة السيد المسيح، وظلت الصهيونية فكرة حتى القرن الـ19 الميلادي، ولم يهتم بها اليهود أنفسهم؛ حيث كانوا يرفضون مغادرة أوروبا، لكن تيودور هرتزل استغل فكرة الصهيونية، لينشر مفهوم أن البشر جميعًا يكرهون اليهود، فالصهيونية فكرة عنصرية ترى جميع البشر يكرهون اليهود، والحل هو أن ينشئ اليهود دولة نقية لا يشاركهم فيها غيرهم، وقد وضع هرتزل هذا المفهوم في كتابه "دولة اليهود"، وحسب المفهوم الصهيوني فاليهود جنس واحد نقي، وبهذا المعنى تعتبر الصهيونية أن اليهودية ليست ديانة ولا تطالب أحدًا باعتناقها، فاليهودية -حسب هذا المفهوم- تعتبر اليهود عرقًا نقيًّا، وهي فكرة عنصرية بامتياز، فالصهيونية تقوم على مبدأ أن العالم كله معادٍ لليهود أو معادٍ للسامية، وحتى من لم يعادِها يُحتمل يومًا أن يعاديها.. ورأى هرتزل في فكرة كراهية اليهود أو معاداة السامية دافعًا قويًّا لحمل اليهود على إنشاء دولتهم التي تحميهم من ظلم الآخرين واضطهادهم لليهود؛ وذلك تحت مبدأ: "نحن شعب واحد، وكراهية أعدائنا هي ما يجمعنا ويجعلنا متحدين"؛ فمعادة السامية هي الدافع لإنشاء الدولة، ومرة أخرى استغل هرتزل الديانة اليهودية، عندما دعا إلى العودة إلى أرض الميعاد في فلسطين، أو الأرض التي وعدهم بها الرب، حسب رواياتهم التوراتية.