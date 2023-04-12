فيديو الشرطي الشجاع.. شاهد كيف أوقف "مذبحة البنك" في أمريكا

في اللقطات، يمكن سماع الضابط الذي يرتدي الكاميرا، وهو يقول إنه يقترب من المصرف من الجانب الشرقي.

ويمكن رؤية الزجاج المحطم على الرصيف قبل سماع طلقات الرصاص، حيث قام ضابط الشرطة بإطلاق النار من خلف الزجاج، على منفذ الهجوم.