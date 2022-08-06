حول العالم في صورة: البارود الإسرائيلي يغتال طفلة.. لم يرحموا براءتها!

تعالت أصوات البكاء والصراخ أثناء تشييع جثمان طفلة صغيرة، تبلغ من العمر 5 سنوات، قتلتها صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء قصفه قطاع غزة.
وفي هذه الصورة التي نشرها موقع "كرونيكل فلسطين" يحمل الجد والأب في أسى وحزن لا يوصفان جثمان الطفلة آلاء قدوم؛ لتشييعها إلى مثواها الأخيرة؛ وذلك بعد أن استُشهدت إثر اختراق شظية أحد الصواريخ التي أطلقتها طائرات الاحتلال رأس صاحبة السنوات الخمس.
وكانت "آلاء" تلعب أمام منزلها في حي الشجاعية بمحيط مسجد أبوسمرة شرق مدينة غزة حينما قصفت قوات الاحتلال المكان بالطائرات من دون إنذار.
وقد أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن عدد الشهداء بلغ 24، بينهم 6 أطفال، فيما أصيب 203 بجروح مختلفة، منذ بداية الغارات الإسرائيلية على غزة.