حول العالم في صورة: البارود الإسرائيلي يغتال طفلة.. لم يرحموا براءتها!

وفي هذه الصورة التي نشرها موقع "كرونيكل فلسطين" يحمل الجد والأب في أسى وحزن لا يوصفان جثمان الطفلة آلاء قدوم؛ لتشييعها إلى مثواها الأخيرة؛ وذلك بعد أن استُشهدت إثر اختراق شظية أحد الصواريخ التي أطلقتها طائرات الاحتلال رأس صاحبة السنوات الخمس.