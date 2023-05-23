بالفيديو.. فلاح هندي يستعيد بقرته المسروقة بأغرب طريقة

وفي تلك اللحظة، أكد قائد شرطة راجستان أومبراكش جودارا، أن "دارا" سيستعيد بقرته، وتَوصل "جودارا" إلى حل فريد من نوعه، بعد التحدث إلى أحد الأطباء البيطريين في ساردارسهار؛ حيث تَقرر إجراء اختبار الحمض النووي "DNA" للبقرة التي ادعى "دارا" أنها كانت له وبقرة أخرى في منزل "دارا"، والتي قال إنها أم البقرة المفقودة.