واقعةٌ غريبة.. موظفو شركة يواصلون العمل بجوار جثة زميلتهم المتوفاة
شغلت حادثة غريبة، الرأي العام في إسبانيا؛ مما دفع إلى المطالبة بالتحقيق، عندما توفيت موظفة بشركة اتصالات "كونيكتا"، جراء نوبة قلبية مفاجئة أثناء العمل في مكتب الشركة بالعاصمة مدريد.
وفي التفاصيل، حسب صحيفة "ألموند" الإسبانية؛ ففي يوم 13 يونيو الجاري، تعرضت موظفة تدعى إنماكيولادا (57 عامًا) بشركة اتصالات "كونيكتا"، لنوبة قلبية مفاجئة؛ فتم استدعاء خدمة إسعاف مدريد، وبعد فشل محاولات إسعافها، أعلن المسعفون رسميًّا وفاة الموظفة في مكتبها، وقاموا بتغطية الجثة بملاءة وغادروا.. والغريب أن إدارة الشركة رفضت وقف العمل، ليتمكن الزملاء من اتخاذ إجراءات نقل الجثة وتجهيزها للدفن! وأمرت موظفيها بالاستمرار في أداء واجباتهم والجثة إلى جانبهم لمدة ثلاث ساعات حتى انتهى الدوام؛ بحسب ما ورد في شهادات موظفين.
لكن الشركة رفضت رواية الموظفين؛ مؤكدة أنها لم تُرغِم أحدًا على العمل بالمكتب بجوار الجثة.
طلب تحقيق أمام مدعي عام مدريد
وحسب الصحيفة، فقد طلب محقق شكاوى المرضى، من مكتب المدعي العام في مدريد، إجراء تحقيق بعد تناقض الروايات عما حدث بين شركة الاتصالات والموظفين.
ونقلت الصحيفة عن عناصر من الاتحاد العام للعمال قولهم إن أحد الموظفين كان في حالة ارتباك شديدة بسبب الصدمة، وطلب العودة إلى المنزل؛ لكن طلبه رُفِض من مديره، لأن عمله -وفق ما صرح- خدمة أساسية.
وعلى إثر الضغوط التي تعرضت لها شركة الاتصالات، أعلنت عقب الحادث المأساوي عن السماح بالعمل عن بُعد للموظفين الذين يرغبون في ذلك.