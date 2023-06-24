واقعةٌ غريبة.. موظفو شركة يواصلون العمل بجوار جثة زميلتهم المتوفاة

وفي التفاصيل، حسب صحيفة "ألموند" الإسبانية؛ ففي يوم 13 يونيو الجاري، تعرضت موظفة تدعى إنماكيولادا (57 عامًا) بشركة اتصالات "كونيكتا"، لنوبة قلبية مفاجئة؛ فتم استدعاء خدمة إسعاف مدريد، وبعد فشل محاولات إسعافها، أعلن المسعفون رسميًّا وفاة الموظفة في مكتبها، وقاموا بتغطية الجثة بملاءة وغادروا.. والغريب أن إدارة الشركة رفضت وقف العمل، ليتمكن الزملاء من اتخاذ إجراءات نقل الجثة وتجهيزها للدفن! وأمرت موظفيها بالاستمرار في أداء واجباتهم والجثة إلى جانبهم لمدة ثلاث ساعات حتى انتهى الدوام؛ بحسب ما ورد في شهادات موظفين.