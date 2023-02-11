رحلة جوية تنقل 33 سيدةً حاملًا من روسيا للأرجنتين.. تعرف على السبب

وأبرزت المسؤولة الأرجنتينية، وفق الحرة، أن "عدد الوافدين الروس مذهل حقًّا"، كاشفة أن "من بين 10500 روسي دخلوا الأرجنتين العام الماضي، كان أكثر من نصفهم نساء حوامل، وصلن في الأشهر الثلاثة الماضية".