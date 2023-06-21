"اقبضوا على هذه المرأة".. فيديو صادم يكشف ما فعلته أمّ بطفلها

"اقبضوا على هذه المرأة"، هكذا علّق أمريكيون على فيديو صادم لأم تصرفت بشكل سيئ جدًا، حين اصطحبت طفلها خارج سور آمن، لتقترب به لمسافة سنتيمترات من حافة نهر هادر ينتهي بشلال على بعد أمتار قليلة، في حديقة يلوستون الوطنية، بولاية وايومنج غربي الولايات المتحدة.
وتحت عنوان "فيديو آخر لتورون"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن صفحة "تورونز أوف يلوستون" على تطبيق "إنستجرام"، مخصصة لرصد التصرفات الغبية والسيئة، التي يرتكبها بعض الزوار، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة، ويعني مصطلح "تورون" السائح الغبي.
وأظهرت اللقطات الصادمة أمًّا وهي تقود ابنها الصغير، وتتخطى به السور الحديدي للرصيف الآمن والمخصص لوقوف الزوار ومشاهدة الشلال، لتهبط بالطفل إلى مسافة سنتيمترات من حافة النهر الهادر، والقريبة جدًا من شلال مرتفع، رغم أن الحافة منزلقة تمامًا وغير مؤمّنة، وهو ما قد يؤدي إلى سقوط الأم أو الطفل في النهر، كما يظهر في الفيديو رجل وطفل آخر على الرصيف الآمن وهما يتواصلان مع المرأة والطفل أثناء التقاط الصور.
وقالت الصحيفة: ليس من الواضح متى تم التقاط الفيديو.
وحسب الصحيفة، يبلغ ارتفاع الشلال 308 أقدام (94 مترًا)، أي نحو ضعف ارتفاع شلالات نياجرا الشهيرة، رغم أن معدل تدفق المياه في يلوستون أقل بكثير.
وعقب نشر الفيديو، أكد العديد من المعلقين أن الحوادث تقع بسهولة في منطقة الشلالات، ففي نفس الموقع في عام 2014، لقيت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، مصرعها بعد سقوطها من ارتفاع أكثر من 500 قدم (152 مترًا)، عندما انزلقت قدماها وجرفتها مياه النهر الهادرة.
وقال أحد المعلقين: "أرجوكم أخبروني أنه تم القبض على هذه المرأة، وتم اتهامها بتعريض حياة الأطفال للخطر"، وقال آخر: "هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث في نزهة تقوم بها الأسرة.. زلة قدم وتنتهي رحلة الصغير بالسقوط والموت".
في مايو الماضي أصدرت إدارة الحديقة تحذيرًا للجمهور يطالبهم بعدم تخطي رصيف المشاهدة الآمن، ويحثهم على الانتباه للضباب والصخور الزلقة والمنحدرات والتيارات السفلية عند الاقتراب من المعالم المائية.
ويلقى عدد قليل من الزائرين البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين زائر سنويًا، مصرعهم في حوادث تقع في هذه الحديقة تمتد على أجزاء من ولايات وايومنغ ومونتانا وإيداهو.
وفي عام 2022، قال مؤرخ الحديقة لي ويتليسي: إن الغالبية العظمى من الوفيات في يلوستون ترجع إلى "الشعور الزائف للزائرين بالأمان؛ نتيجة الغطرسة أو الإهمال بشأن مخاطر المتنزه التي يمكن أن تقع في أي لحظة".