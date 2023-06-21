"اقبضوا على هذه المرأة".. فيديو صادم يكشف ما فعلته أمّ بطفلها

وأظهرت اللقطات الصادمة أمًّا وهي تقود ابنها الصغير، وتتخطى به السور الحديدي للرصيف الآمن والمخصص لوقوف الزوار ومشاهدة الشلال، لتهبط بالطفل إلى مسافة سنتيمترات من حافة النهر الهادر، والقريبة جدًا من شلال مرتفع، رغم أن الحافة منزلقة تمامًا وغير مؤمّنة، وهو ما قد يؤدي إلى سقوط الأم أو الطفل في النهر، كما يظهر في الفيديو رجل وطفل آخر على الرصيف الآمن وهما يتواصلان مع المرأة والطفل أثناء التقاط الصور.