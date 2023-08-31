في لفتة إنسانية.. هذا ما فعله شباب الأردن بعد مقتل عريس يوم زفافه

وقد أصدرت مديرية الأمن العام، نعيًا خاصًّا، في وقت متأخر من الأربعاء، للفناطسة، تحت عنوان: "بأي ذنب قتلوا عريسنا". وجاء النعي بلغة حزينة جدًّا، وتساءل الأمن العام في نعيه: "سيقولون ما بال الأمن العام يكتب بهذه اللهجة؟ وينعي بهذه الحدة؟ أوَليس الأمن العام مؤسسة أمنية رسمية؟.. فتأتي الإجابة من عندنا: ولم لا نفعل؟ أوَلسنا منكم وأنتم منا؟ أوَلسنا جزءًا من المجتمع نألم لألمه، ونحزن لحزنه، ونغضب لغضبه؟ نعم، نحن مديرية الأمن العام نغضب، وسنغضب حتى نأخذ حق عريسنا، ولكن سنفعل ذلك في إطار القانون".