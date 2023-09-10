حِداد وطني ودمار هو الأسوأ وبحث عن ناجين.. صفحات من وطأة "زلزال المغرب"

وخيّمت حالة من عدم اليقين على الكثيرين في مراكش التي تبعد نحو 70 كيلومترًا شمال شرقي مركز الزلزال؛ حيث أعربوا عن قلقهم من أن الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص؛ ربما يكون قد ألحق أضرارًا بمنازلهم أو ربما تدمرها هزة ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة.