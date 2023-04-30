لأنه ضعيف في هذا المجال.. مهنة واحدة لا يستطيع الذكاء الاصطناعي منافسة البشر فيها

أظهر الذكاء الاصطناعي حتى الآن أنه بارعٌ في سرد القصص وكتابة النصوص بشكلٍ إبداعي؛ ما أثار مخاوف بشأن قدرته غير المحدودة التي يمكن أن تكون سبباً في استغناء الشركات عن البشر، غير أن دراسة توصلت إلى أنه ضعيفٌ في مجالٍ مهم جداً في سوق العمل.