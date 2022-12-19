رقم فلكي.. بيع الدمية الأصلية لـ"إي تي" في مزاد علني

واشتمل المزاد أيضًا على قطع أخرى من عالم السينما حقق بعضها أسعارًا مرتفعة، بينها العصا التي استخدمها تشارلتون هيستون في فيلم "ذي تِن كوماندمنتس" وشقّ بها البحر الأحمر قسمين (448 ألف دولار)، وإحدى مكانس السحرة التي ظهرت في سلسلة "هاري بوتر" (128 ألف دولار).