صراخ مفزع ومجهول غامض.. شاهد لحظة مخيفة في مبنى بالجزائر وهروب السكان المرعوبين

شهدت مدينة تاوزيانت بولاية خنشلة الجزائرية، حالة من الرعب الشديد يومَي الجمعة والسبت، من جرّاء سماع صراخ امرأة مخيف وقوي، صادر من شقة شاغرة ومغلقة، تقع في قلب عمارة بمخرج المدينة.
وفي التفاصيل، حسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، تجمع عددٌ كبيرٌ من المواطنين أمام مبنى في مدينة تاوزيانت، بعد سماع صراخ المرأة، التي بدت وكأنها تطلب المساعدة، فيما قام الجيران بدعوة صاحب المسكن، الذي كان غائباً وأخبروه بأن بيته فيه سيدة لا تتوقف عن الصراخ الذي سمعه كل سكان العمارة، وكل من اقترب من باب الشقة.
وما أثار الرعب هو أنه بعد حضور صاحب المسكن مسرعاً، وبعد تفتيش غرف الشقة، لم يتم العثور على أي أحد، في حين أنهم بمجرد غلق الباب الحديدي الخارجي للشقة، كان يُسمع صراخ المرأة من جديد، وكأنها تستعمل مكبراً للصوت، وبمجرد فتح باب الشقة يتوقف الصراخ، حسب "الشروق".
وتضيف الصحيفة، إن خوف سكان المبنى وهلعهم من هذه الواقعة، دفعهم إلى المغادرة إلى ذويهم في مناطق أخرى، فيما عادوا صباح أمس السبت، يجرهم الفضول لمعرفة آخر مستجدات هذا الصراخ الغريب.
وإثر تكرار الأمر وانتشار هذه الواقعة، تمّت تسمية صاحبة الصوت بـ"الجنيّة"، التي تقيم بشقة من ثلاث غرف.
كما قرّر بعض الجيران المقيمين بالعمارة مغادرة مساكنهم باتجاه أهاليهم، خوفاً من مصير مجهول ربما ينتظرهم، على حسب قولهم، ولأن أبناءهم سكنهم الرعب بعد انتشار شائعات ممزوجة بالخرافة في ظل العجز عن تفسير الظاهرة.
هذا وطلب سكان المنطقة، بمَن فيهم صاحب الشقة، النجدة من "رقاة" من داخل المدينة ومن خارجها، "لحل" هذه القضية، وفق الصحيفة.