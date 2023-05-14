صراخ مفزع ومجهول غامض.. شاهد لحظة مخيفة في مبنى بالجزائر وهروب السكان المرعوبين

وفي التفاصيل، حسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، تجمع عددٌ كبيرٌ من المواطنين أمام مبنى في مدينة تاوزيانت، بعد سماع صراخ المرأة، التي بدت وكأنها تطلب المساعدة، فيما قام الجيران بدعوة صاحب المسكن، الذي كان غائباً وأخبروه بأن بيته فيه سيدة لا تتوقف عن الصراخ الذي سمعه كل سكان العمارة، وكل من اقترب من باب الشقة.