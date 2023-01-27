الصحة العالمية تؤكد أن الاستجابة العالمية لـ"كوفيد 19" متعثرة في عدد من البلدان

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، في كلمته بالافتتاح: إن "أعداد الوفيات المبلغ عنها منذ بدء ديسمبر الماضي آخذة في الارتفاع، وأدى رفع القيود في الصين إلى ارتفاع حاد في الوفيات في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم".