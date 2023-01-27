الصحة العالمية تؤكد أن الاستجابة العالمية لـ"كوفيد 19" متعثرة في عدد من البلدان

بدأت لجنة طوارئ منظمة الصحة العالمية المعنية "بكوفيد-19"، اليوم، في جنيف؛ اجتماعها الـ14، لمناقشة ما إذا كانت الجائحة لا زالت تمثل حالة طوارئ صحية تستدعي القلق الدولي.
وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، في كلمته بالافتتاح: إن "أعداد الوفيات المبلغ عنها منذ بدء ديسمبر الماضي آخذة في الارتفاع، وأدى رفع القيود في الصين إلى ارتفاع حاد في الوفيات في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم".
مشيرًا إلى أنه تم الإبلاغ في الأسبوع الماضي عن 40 ألف حالة وفاة، مشيرًا إلى أن العدد الفعلي أكثر من ذلك.
وأضاف أنه رغم وجود اللقاحات والعلاجات وأدوات التشخيص الفعالة في الوقاية من المرض الشديد والوفاة، لا زالت الاستجابة العالمية متعثرة في العديد من البلدان؛ حيث لا تصل الأدوات الفعالة إلى السكان الذين هم في حاجة إليها، خاصة كبار السن والعاملين الصحيين.
وأشار إلى تراجع مراقبة التسلسل الجيني للفيروس بشكل كبير في جميع أنحاء العالم؛ مما زاد من صعوبة تتبع المتغيرات المعروفة واكتشاف المتغيرات الجديدة.