نفاه الإسرائيليون فكشفوا لهم عن فيديو.. هل أسرت "القسام" قوة إسرائيلية؟

أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، أن مقاتلي الحركة أسروا عددًا من الجنود الإسرائيليين في عملية نوعية في مخيم جباليا في قطاع غزة.
وقال الناطق الذي يظهر دائمًا ملثمًا، ويُدعى "أبو عبيدة"، في كلمة مسجلة: إن المقاتلين نفّذوا عملية أسر جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة؛ وذلك بـ"استدراج قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق". وقال إن حالة الجنود في النفق بين قتيل وأسير وجريح.
وأشار "الناطق" إلى أن مقاتلي القسام نفّذوا عشرات العمليات على مدار أكثر من أسبوعين في جباليا وبيت حانون ورفح في القطاع.
وعلى الفور نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري الخبر على حسابه على منصة "إكس" قائلًا: "توضيح: لا توجد أي حادثة لاختطاف جنود".
واستدعى النفي الإسرائيلي ظهورَ مقطع فيديو نشرته "القسام"، يُظهر عملية سحب جندي مصاب أو قتيل من نفق، أتبعه لقطات لأسلحة وخوذات جنود إسرائيليين التُقطت من موقع العملية العسكرية.
وتُعَد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها كتائب القسام أو الفصائل الأخرى في غزة عن أسر جنود إسرائيليين منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.