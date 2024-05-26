نفاه الإسرائيليون فكشفوا لهم عن فيديو.. هل أسرت "القسام" قوة إسرائيلية؟

قلتها قبل أكثر من عشرة أيام..

معركة #طوفان_الأقصى انتقلت من حولنا وقوتنا لحول الله وقوته، وهذه المعركة بكل تفاصيلها تُدار بتقدير الله..

ما يحدث لا يمكن تفسيره بشكل عقلاني أو منطقي، هذه جباليا التي تُجوع منذ خمسة أشهر!!

هذه جباليا التي نُفذت فيها عشرات المجازر وتم اغتيال أبرز… pic.twitter.com/njSyxbA1yV