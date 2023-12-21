صور تحبس الأنفاس: شاهد بركان آيسلندا يرسم لوحة نارية في محيط ثورانه

وعلى الرغم من قرب موقع البركان من العاصمة الآيسلندية ريكيافيك بنحو 50 كيلومترًا، إلا أن المسؤولين قللوا من احتمالية توقف رحلات الطيران كما حدث في 2010؛ وإنه لا يشكل خطرًا على حركة الرحلات الجوية على الرغم من قربه من مطار كيفلافيك، مركز الحركة الجوية الدولي في آيسلندا.