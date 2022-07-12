ترك رسالة في كل مرة.. لص يسرق مسجداً 6 مرات في مصر

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، كشف مالك المسجد عن تردد أحد الأشخاص على المسجد من حين لآخر، لسرقة محتوياته، حتى بلغت الخسائر التي تكبّدها مالك المسجد من جرّاء هذه السرقات حتى الآن 470 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه "تم افتتاح المسجد وتشغيله منذ عام 1436 هجريا (2014 - 2015)، إلا أنه حدث به بعض التصدعات والتشققات، ما دفعهم إلى البدء بعمليات الصيانة والترميم للمسجد، وخلال إجراء هذه التصليحات، أقدم أحد الأشخاص على سرقة دهانات المسجد التي تقدر قيمتها بـ70 ألف جنيه، وهذه هي المرة السادسة التي يقتحم فيها هذا الشخص المسجد وسرقة محتوياته.