ترك رسالة في كل مرة.. لص يسرق مسجداً 6 مرات في مصر

قدّم مالك مسجد "الحي القيوم" بمنطقة أرض اللواء في محافظة الجيزة بمصر، شكوى بخصوص تكرار السرقة لمحتويات مسجد عائلته الذي تم بناؤه عام 1436 هجري (2014 - 2015).
وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، كشف مالك المسجد عن تردد أحد الأشخاص على المسجد من حين لآخر، لسرقة محتوياته، حتى بلغت الخسائر التي تكبّدها مالك المسجد من جرّاء هذه السرقات حتى الآن 470 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه "تم افتتاح المسجد وتشغيله منذ عام 1436 هجريا (2014 - 2015)، إلا أنه حدث به بعض التصدعات والتشققات، ما دفعهم إلى البدء بعمليات الصيانة والترميم للمسجد، وخلال إجراء هذه التصليحات، أقدم أحد الأشخاص على سرقة دهانات المسجد التي تقدر قيمتها بـ70 ألف جنيه، وهذه هي المرة السادسة التي يقتحم فيها هذا الشخص المسجد وسرقة محتوياته.
وأشار مالك المسجد، إلى أن "هذا السارق اعتاد ترك رسالة على جدران المسجد، يكتب فيها أنه مضطر إلى السرقة، بدافع أن والدته مريضة ومحتجزة في المستشفى، معللاً أنه بحاجة إلى هذه الأموال"، مؤكداً أنه "تيقن بنفسه من عدم احتياج هذا السارق إلى الأموال".
وأوضح المالك، أنه "اضطر إلى وضع كاميرات مراقبة داخل المسجد بعد تكرار عمليات السرقة به، وهو ما دفعهم إلى تعويض هذه السرقات بمبالغ طائلة اقتربت قيمتها من نصف مليون جنيه، نظراً لرفض أسرته دائماً جمع أي تبرعات للمسجد، وأنه تم بناء المسجد كاملاً على نفقة أسرته الخاصة"، لافتاً إلى أن "هذا اللص سرق من المسجد معدات مختلفة، تنوّعت بين محابس وصنابير حمامات المسجد، ومكبرات الصوت فيه، وكذلك المراوح ووسائل التهوية".
ونوّه بأن "هذه السرقات استمرت حتى عند تعرُّض المسجد لعمليات الإحلال والتجديد، التي تمت خلالها سرقة دهانات المسجد، وهو ما كشفته كاميرات المراقبة، التي جهل السارق تركيبها.