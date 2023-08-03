"ذا غارديان": الذكاء الاصطناعي.. هل يتمكن من علاج سرطان الثدي؟

لا يزال الذكاء الاصطناعي يُلقي بظلاله على كل المجالات، ومنها القطاع الطبي؛ حيث كشفت دراسة سويدية أن بإمكان برامج الذكاء الاصطناعي، أن تُستخدم في فحوصات الكشف عن سرطان الثدي؛ مما يسهم في تخفيف عمل اختصاصيي الأشعة للنصف.