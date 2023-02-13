فرحة من تحت الأنقاض.. صرخة "ماما" تكتب لقاءً مؤثراً لطفلة سورية بعمتها

"ماما" تلك الكلمة التي جهدنا كثيراً لنعيد فرحة لقاء كل أم بأطفالها.

إنقاذ الطفلة سندس من أنقاض المنازل التي دمرها #زلزال_سوريا، يوم الثلاثاء 7 شباط، في مدينة #سلقين غربي #إدلب.

🔴تنويه: عملية الإنقاذ تمت في ثاني أيام الزلزال 7 شباط 2023.#الخوذالبيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/HaMnmqwy1J