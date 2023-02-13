فرحة من تحت الأنقاض.. صرخة "ماما" تكتب لقاءً مؤثراً لطفلة سورية بعمتها

"ماما".. بهذه الكلمة صرخت طفلة سورية بعد لحظات من إنقاذها من تحت الأنقاض، عندما شاهدت "عمتها".
ووثّق مقطع فيديو "مؤثر" نشره حساب الدفاع المدني السوري في "تويتر"، لحظة لقاء الطفلة التي تدعى "سندس" بعمتها بعد إخراج الصغيرة من تحت رُكام بيتها المنهار إثر الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.
وخرجت "سندس" على أيدي رجال الإنقاذ، ليتم نقلها إلى سيارة الإسعاف، حيث فوجئت بوصول عمتها ما دفع "سندس" للصراخ بصوت عالٍ "ماما" ومدّت يديها بلهفة لاحتضانها في مشهد يذرف دمع العين فرحاً.
بدورها، ردت السيدة على الصغيرة قائلة وهي تبكي من السعادة بنجاة صغيرتها "روحي يا عمري" وقامت باحتضانها وتغطيتها من البرد.
وكانت قد كشفت أرقام رسمية محدثة عن ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى نحو 37000.
وأضافت هيئة الكوارث التركية 2000 حالة وفاة إلى حصيلة قتلى الزلزال في أقل من 24 ساعة معلنة ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 31,643 قتيلاً.
فيما تتوقع عدة منظمات وعلى رأسها الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد الضحايا في الأيام المقبلة، ولاسيما بعد رفع مزيدٍ من الأنقاض.