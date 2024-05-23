دراسةٌ كشفت السر "الخطير".. شاهد لماذا تحولت بعض أنهار أمريكا إلى اللون البرتقالي

وقد نشرت كلية العلوم الزراعية والبيئية "ديفيز" بجامعة كاليفورنيا، تقريرًا مصورًا على صفحتها على موقع "يوتيوب"؛ حيث أشار خبير السموم البيئية إلى أنه مع ذوبان التربة الصقيعية أصبحت المعادن تتعرض للأكسجين، ومع ذوبان المعادن مثل الزنك والنحاس والكادميوم والحديد في الماء زادت حموضته، وتسبب معدن الحديد الذائب في منح الأنهار لونًا صدئًا يمكن رؤيته حتى من صور الأقمار الاصطناعية".