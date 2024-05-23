دراسةٌ كشفت السر "الخطير".. شاهد لماذا تحولت بعض أنهار أمريكا إلى اللون البرتقالي
كشفت دراسة علمية حديثة سبب تحول العشرات من الأنهار والجداول في ولاية ألاسكا الأمريكية إلى اللون البرتقالي الصدئ.
وحسب تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قال مؤلف الدراسة والأستاذ المساعد في علم السموم البيئية بجامعة كاليفورنيا، بريت بولين: إن التغير المناخي أدى إلى ذوبان الأرض المتجمدة في ألاسكا؛ وهو ما تَسبب في تسرب المعادن التي كانت محبوسة في تلك التربة إلى المجاري المائية.
وأضاف "بولين": "إنه تأثير غير متوقع لتغير المناخ الذي نشهده في بعض الأنهار الأكثر نظافة في بلادنا".
وقد نشرت كلية العلوم الزراعية والبيئية "ديفيز" بجامعة كاليفورنيا، تقريرًا مصورًا على صفحتها على موقع "يوتيوب"؛ حيث أشار خبير السموم البيئية إلى أنه مع ذوبان التربة الصقيعية أصبحت المعادن تتعرض للأكسجين، ومع ذوبان المعادن مثل الزنك والنحاس والكادميوم والحديد في الماء زادت حموضته، وتسبب معدن الحديد الذائب في منح الأنهار لونًا صدئًا يمكن رؤيته حتى من صور الأقمار الاصطناعية".
وحذّر "بولين" من أنه "عندما يتم مزجه مع نهر آخر؛ فإنه يمكن أن يجعل المعادن أكثر فعالية في تأثيرها على المياه".
ورُصدت الظاهرة الغريبة لأول مرة في عام 2018، عندما لاحظ الباحثون اللون البرتقالي للأنهار عبر سلسلة جبال بروكس في شمال ألاسكا، في تناقض صارخ مع المياه الصافية التي شوهدت في العام السابق.
وخلال عام واحد، شهد أحد روافد نهر أكيليك في متنزه وادي كوبوك الوطني، فقدانًا كاملًا لنوعين من الأسماك المحلية؛ بسبب انخفاض اللافقاريات والنباتات في قاع النهر.