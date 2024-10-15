بعد "كلاب الباندا".. حديقة صينية تتعرض لانتقادات شديدة بسبب عرض "سمكة قرش مزيفة"

تعرضت حديقة بحرية في الصين لهجوم عنيف من روادها الغاضبين، بعد أن تَبين أن سمكة القرش الضخمة التي أثارت ضجة كبيرة كانت مزيفة، وأنها في الحقيقة روبوت تم صنعه على شكل سمكة قرش.
وذكرت صحيفة "جام برس" الصينية أن عملية التزوير "العميقة" حدثت في حديقة "شياوميشا سي وورلد" البحرية في مدينة شنتشن، والتي افتُتِحت في الأول من أكتوبر الجاري بعد عملية تجديد استمرت 5 سنوات.
وخلال فترة التشغيل التجريبي التي استمرت أسبوعًا، اجتذبت حديقة الحيوانات البحرية التي تبلغ مساحتها 645 ألف قدم مربع حوالى 100 ألف زائر، دفع كل منهم 40 دولارًا لدخول "بلاد العجائب البحرية"، حسب موقع "روسيا اليوم".
وكان الزوار حريصين على الاطلاع على عامل الجذب الرئيسي في المنتزه الترفيهي، وهو سمكة قرش الحوت، أكبر سمكة في العالم، والتي يمكن أن يصل طولها إلى أكثر من 60 قدمًا.
ومع ذلك، شعر الكثيرون بالخداع بعد أن أدركوا أن الكائن البحري الملكي المزعوم، كان في الواقع مجرد روبوت.
وتُظهِر الصور الملتقَطة من خلال زجاج الخزان، الروبوت الذي يتميز بفجوات واضحة في جذعه؛ حيث تم ربط أجزائه. وأثارت هذه "الكذبة الكبرى" غضب رواد الحديقة، الذين غمروا شياوميشا بوابل من الانتقادات عبر الإنترنت.
ومنذ ذلك الحين، برر ممثلو شركة شياوميشا الانتقادات، زاعمين أن القرش الروبوتي، الذي تَكَلف بناؤه ملايين اليوانات الصينية؛ لم يتم تصميمه "لاصطياد" الزوار؛ بل للالتزام بالقوانين التي تحظر تجارة أسماك قرش الحوت.
وحسب "روسيا اليوم"، فهذه ليست المرة الأولى التي يشعر فيها شخص ما بأنه تَعرض للخداع من قِبَل حيوانات الحدائق الصينية.
ففي وقت سابق، تعرضت العديد من حدائق الحيوان في الصين لانتقادات شديدة بسبب رش الكلاب بالطلاء، لتبدو وكأنها باندا؛ لأنه لم يكن لديها الحيوانات الحقيقية.