بعد "كلاب الباندا".. حديقة صينية تتعرض لانتقادات شديدة بسبب عرض "سمكة قرش مزيفة"

وكان الزوار حريصين على الاطلاع على عامل الجذب الرئيسي في المنتزه الترفيهي، وهو سمكة قرش الحوت، أكبر سمكة في العالم، والتي يمكن أن يصل طولها إلى أكثر من 60 قدمًا.