أعجوبة فلكية.. صور مذهلة للقمر البركاني "آيو".. أحد أقمار كوكب المشتري

وللمشتري ما يقرب من 80 قمرًا وهو أكبر عدد من الأقمار ذات المدارات المستقرة في المجموعة الشمسية، وأبرزها أربعة، وتسمى بأقمار جاليليو، نسبة لمكتشفها العالم غاليليو غاليلي عام 1610 للميلاد، وهي أول الأجسام التي وُجدت تدور حول جسم غير الشمس أو الأرض وهي: (آيو، وجيناميد، وكاليستو، ويوروبا).