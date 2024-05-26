"عشرات الآلاف من الأطفال قد يموتون".. علماء يستشهدون بتقرير جامعة سعودية في التحذير من منع زراعة "الأرز الذهبي"

ومن المقرر أن تطعن الحكومة الفلبينية في هذا القرار، ويقول خبراء في الزراعة إن من المحتمل أن يتم إلغاء قرار المحكمة في وقت ما في المستقبل القريب؛ لكن من المرجح أن يكون لهذه الانتكاسة تأثيرات عميقة. وكانت بلدان أخرى مثل الهند وبنغلاديش (حيث ينتشر نقص فيتامين "أ" على نطاق واسع أيضًا) تفكر في زراعة الأرز الذهبي؛ ولكن من المرجح الآن أن يتعثر ذلك.