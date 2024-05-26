"عشرات الآلاف من الأطفال قد يموتون".. علماء يستشهدون بتقرير جامعة سعودية في التحذير من منع زراعة "الأرز الذهبي"

حذّر علماء من أن قرار محكمة بمنع زراعة محصول الأرز الذهبي المعدّل وراثيًّا في الفلبين؛ قد يكون له عواقب كارثية. ويقولون إن عشرات الآلاف من الأطفال قد يموتون في أعقاب الحكم؛ مستشهدين بتقرير لجامعة "كاوست" السعودية.
وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، أصبحت الفلبين أول دولة، في عام 2021، توافق على الزراعة التجارية للأرز الذهبي، الذي تم تطويره لمكافحة نقص فيتامين "أ"، وهو سبب رئيسي للإعاقة والوفاة بين الأطفال في أجزاء كثيرة من العالم.
لكن الحملات التي قامت بها منظمة السلام الأخضر ومزارعون محليون الشهر الماضي، أقنعت محكمة الاستئناف في البلاد بإلغاء تلك الموافقة؛ بحجة أن الأرز الذهبي لم يثبت أنه آمن، وأن المحكمة أيّدت هذا الادعاء، وهو القرار الذي رحّبت به منظمة "السلام الأخضر" باعتباره "انتصارًا هائلًا".
ومع ذلك، يقول العديد من العلماء إنه لا يوجد دليل على أن الأرز الذهبي خطير بأي شكل من الأشكال. والأهم من ذلك، أنهم يجادلون بأنه منقذ للحياة.
وقال البروفيسور "متين قائم" من جامعة بون، وعضو المجلس الإنساني للأرز الذهبي، الذي يروّج لهذا المحصول: إن "قرار المحكمة كارثة". وتابع: "إنه يتعارض تمامًا مع العلم، الذي لم يجد أي دليل على أي خطر مرتبط بالأرز الذهبي، ولا أنه سيؤدي إلى وفاة الآلاف من الأطفال".
ومن المقرر أن تطعن الحكومة الفلبينية في هذا القرار، ويقول خبراء في الزراعة إن من المحتمل أن يتم إلغاء قرار المحكمة في وقت ما في المستقبل القريب؛ لكن من المرجح أن يكون لهذه الانتكاسة تأثيرات عميقة. وكانت بلدان أخرى مثل الهند وبنغلاديش (حيث ينتشر نقص فيتامين "أ" على نطاق واسع أيضًا) تفكر في زراعة الأرز الذهبي؛ ولكن من المرجح الآن أن يتعثر ذلك.
وقال أدريان دوبوك، عضو آخر في المجلس: "الوضع مقلق للغاية". وتابع: "إن زراعة الأرز الذهبي لم تكن من أجل الربح، لم يكن أحد يحاول السيطرة على ما يزرعه المزارعون أو السيطرة على ما يأكله الناس. لقد تم القيام بذلك لإنقاذ الأرواح".
وحسب موقع "الحرة"، ذكرت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في تقرير منشور بشهر يناير عام 2014، أن الأرز الذهبي هو محصول معدل وراثيًّا لتوفير فيتامين "أ" لمئات الملايين من البشر.
وأكد الدكتور، إنجو باتريكوس، المخترع المشارك في مشروع الأرز الذهبي، خلال كلمة ألقاها بالجامعة حينها، أن "نقص فيتامين "أ" هو واحد من أكبر وأخطر المشكلات الصحية في العالم"، وأن "التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لهذه المشكلة هائلة".
والأرز الذهبي هو محصول معدل وراثيًّا تم تعديله لتوفير فيتامين "أ" لمئات الملايين من الناس في العالم النامي، وقد تعطل لأكثر من عقد بسبب الضوابط الشديدة المفروضة على إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيًّا؛ وفقًا للجامعة.