حتى لو كان نومًا سيئًا.. دراسة: شيء واحد يجعلك تشعر بنوم مريح ومزاج أفضل

وقالت المعدة الرئيسية الدكتورة أنيتا لينيس: "على الرغم من أن جهاز تتبع النوم قد يقول إنك نمت بشكل سيئ الليلة الماضية؛ فإن إدراكك لنوعية نومك قد يكون إيجابيًّا للغاية. وإذا كنت تعتقد أنك نمت جيدًا، فقد يساعد ذلك في تحسين مزاجك في اليوم التالي".