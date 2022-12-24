وسط "قنبلة العواصف الثلجية".. 6 ملايين مشاهدة لفيديو "خلصوني من معاناتي"

وقال في أحد المقاطع الذي تمت مشاهدته أكثر من 6 ملايين مرة، في إجابته عن سؤال المذيع له: "مارك، كيف تشعر وأنت هناك؟" ليرد عليه: "مجددًا، لديّ نفس الشعور الذي أحسست به قبل 8 دقائق عندما سألتني السؤال ذاته".