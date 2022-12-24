وسط "قنبلة العواصف الثلجية".. 6 ملايين مشاهدة لفيديو "خلصوني من معاناتي"

لا تزال العاصفة الثلجية تؤثر على العديد من الولايات الأمريكية، الجمعة؛ حيث تشتدّ الرياح المدمرة في بعض المدن التي أدّت إلى سقوط الأشجار وقطعت خطوط الكهرباء، ولكن في خضم "قنبلة العواصف الثلجية"، جاء فيديو "خلصوني من معاناتي" ليحظى بـ6 ملايين مشاهدة.
ويقول موقع قناة "الحرة": إنه مع اشتداد العاصفة انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع للمراسل الرياضي الأمريكي مارك وودلي، الذي طلبت منه تغطية الأحوال الجوية بعد إلغاء المناسبات الرياضية.
وحصدت مقاطع المراسل ملايين المشاهدات، ولكن ليس بسبب المعلومات حول الأحوال الجوية، ولكن بسبب طريقة سخريته من عمله خلال العاصفة الثلجية.
وقال في أحد المقاطع الذي تمت مشاهدته أكثر من 6 ملايين مرة، في إجابته عن سؤال المذيع له: "مارك، كيف تشعر وأنت هناك؟" ليرد عليه: "مجددًا، لديّ نفس الشعور الذي أحسست به قبل 8 دقائق عندما سألتني السؤال ذاته".
وأضاف مارك: "عادة ما أقوم بتغطية الأخبار الرياضية، ولكن تم إلغاء كل شيء هنا.. أعتقد أنه لم يكن هناك وقت أفضل ليطلبوا من مراسل رياضي أن يأتي أبكر بخمس ساعات من موعد استيقاظه، ويطلبوا منه الوقوف تحت الثلوج والهواء والبرد".
وتابع خلال حديثه: "لديّ أخبار جيدة وسيئة، الجيدة أنني ما زلت أستطيع أن أشعر بوجهي في الوقت الحالي، والسيئة أتمنى لو أنني لا أستطيع ذلك"، في إشارة إلى التوقف عن العمل إذا لم يستطع الحديث.
وتتوقع السلطات الأمريكية أن تستمر الاضطرابات في السفر، الذي يتزامن مع موسم العطلات؛ حيث عطلت الرياح القوية حوالي 5 آلاف رحلة جوية، ونجم عنها تأخير 7 آلاف رحلة أخرى.
وتسببت الأحوال الجوية في انقطاع خدمة الكهرباء عن 1.3 مليون شخص في بعض المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية؛ بحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس".