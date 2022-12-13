لتأهيل العروسين.. تونس تواجه ارتفاع نِسَب الطلاق والعنف الأسري ببرنامج توعوي

وتشير الأرقام في تونس -وفق "سكاي نيوز عربية"- إلى أن نِسَب الطلاق ارتفعت من أكثر من 14 ألف حالة طلاق في عام 2015، إلى قرابة 17 ألف حالة وفق مؤشرات 2018، كما تراجعت عقود الزواج إلى 83 ألف عقد عام 2019، بعد أن كانت في حدود 110 آلاف عقد عام 2014.