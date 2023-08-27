بعد تصريف مياه الكارثة.. "البيئة اليابانية" تكشف عن حالة البحر قرب فوكوشيما

وقالت وزارة البيئة إن الاختبارات التي أجرتها للعينات المأخوذة من 11 نقطة بالقرب من المحطة؛ أظهرت أن تركيزات نظائر التريتيوم المشعة أقل من الحد الأدنى الذي يمكن اكتشافه وهو من 7 إلى 8 بيكريل من التريتيوم لكل لتر من المياه، وأضافت أن مياه البحر "لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الإنسان ولا البيئة".