إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجدّداً بكوفيد وخضوعه للحجر

أُصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ مجدداً بكوفيد، وسيعود إلى الحجر رغم أنه "لا يزال يشعر بأنه بخير"، حسبما أعلن طبيب البيت الأبيض.
وكتب طبيب الرئيس كيفن أوكونور، في مذكرة أن "فحص المستضدات" الذي أُجري لبايدن "صباح السبت جاء إيجابياً" و"سيبدأ مجدداً إجراءات عزل صارمة".
واوضح أن حالة بايدن مماثلة للحالات التي يعالج فيها المرضى بعقار باكسلوفيد، ويتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تأتي إيجابية بعد استكمال العلاج.
وأضاف أن "الرئيس لم يشعر بتجدُّد الأعراض ولا يزال يشعر بأنه بخير". وتابع الطبيب "ليس هناك أيّ سببٍ تالياً لاستئناف العلاج في المرحلة الراهنة"، لكن بايدن، الرئيس المنتخب الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، سيظل تحت المراقبة.