إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجدّداً بكوفيد وخضوعه للحجر

وأضاف أن "الرئيس لم يشعر بتجدُّد الأعراض ولا يزال يشعر بأنه بخير". وتابع الطبيب "ليس هناك أيّ سببٍ تالياً لاستئناف العلاج في المرحلة الراهنة"، لكن بايدن، الرئيس المنتخب الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، سيظل تحت المراقبة.