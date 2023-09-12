"جوجل" تواجه اتهامات الاحتكار.. اليوم انطلاق أكبر معركة قانونية في أمريكا منذ ربع قرن

وسيشهد الاستماع إلى شهود رئيسيين من جوجل، بالإضافة إلى شهود آخرين من الشركات التكنولوجية الأخرى، ويُعتقد أن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل الأم (Alphabet Inc)، سوندار بيتشاي، الذي خلَف مؤسس جوجل لاري بيدج منذ أربع سنوات، سيكون من بين الشهود، وتشير وثائق المحكمة أيضًا إلى أن مسؤولًا رفيعًا في شركة آبل قد يتم استدعاؤه للشهادة.