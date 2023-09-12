"جوجل" تواجه اتهامات الاحتكار.. اليوم انطلاق أكبر معركة قانونية في أمريكا منذ ربع قرن

تبدأ، مساء اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر محاكمة لمكافحة الاحتكار منذ ربع قرن، تتهم فيها شركة محرك البحث الشهير جوجل، بارتكاب انتهاكات باستخدام سلطتها في سوق محركات البحث على الإنترنت بشكل غير عادل على حساب منافسيها؛ بما يشمل دفع مبالغ مالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات حتى تكون محرك البحث الافتراضي على أجهزة الكمبيوتر وهواتف ايفون.
ووفقًا لوكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، تخوض جوجل، بداية من مساء اليوم وعلى مدى 10 أسابيع، معركة قانونية يمكن أن تعيد تشكيل واحدة من أكثر منصات الإنترنت سيطرة، وربما تضع كلمة النهاية في الدعاوى القائمة ضد عملاق البحث على الإنترنت.
وسيحاول المحامون الفيدراليون والمحامون العامون من الولايات، على مدى الأسابيع المقبلة، إثبات أن جوجل قامت بالتلاعب بالسوق لصالحها من خلال تثبيت محرك البحث الخاص بها كخيار افتراضي في العديد من الأماكن والأجهزة.
ومن المتوقع أن يصدر القاضي الفيدرالي حكمًا في وقت مبكر من العام المقبل.
وسيشهد الاستماع إلى شهود رئيسيين من جوجل، بالإضافة إلى شهود آخرين من الشركات التكنولوجية الأخرى، ويُعتقد أن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل الأم (Alphabet Inc)، سوندار بيتشاي، الذي خلَف مؤسس جوجل لاري بيدج منذ أربع سنوات، سيكون من بين الشهود، وتشير وثائق المحكمة أيضًا إلى أن مسؤولًا رفيعًا في شركة آبل قد يتم استدعاؤه للشهادة.
ورفعت وزارة العدل دعواها القضائية لمكافحة الاحتكار ضد جوجل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال إدارة ترامب، متهمة الشركة بأنها استخدمت سيطرتها على محرك البحث على الإنترنت للحصول على ميزة غير عادلة على منافسيها.