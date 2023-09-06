بالصور: بـ20 طنًّا من البرونز.. تمثال "ناتاراجا" يستعد لاستقبال ضيوف الهند

بطوله الذي يصل إلى نحو 27 قدمًا، ووزنه الذي يبلغ 20 طنًّا من البرونز، سيكون تمثال "ناتاراجا" الهندي في استقبال ضيوف نيودلهي من قادة مجموعة العشرين ومرافقيهم، مثبتًا أمام مركز "بهارات ماندابام"، الذي يستضيف قمة قادة العشرين يومَي 9 و10 شهر سبتمبر الجاري.