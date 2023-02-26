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حمَل زوجته أمام ركاب السفينة.. شاهد ما فعله بها وصدم الجميع
كشف مقطع فيديو مرعب، عن قيام رجل بإلقاء زوجته في البحر من على متن سفينة في أحد موانئ إندونيسيا.
وحسب وسائل إعلام إندونيسية، وقع الحادث على متن سفينة على وشك الرسو في ميناء باكوهيني، جنوب لامبونج في إندونيسيا.
ونشرت صحيفة "تربيون جاتنج" الإندونيسية على موقعها، لقطات الفيديو المروّع، وتوضح امرأة تقف قُرب مقاعد السفينة؛ بينما يظهر رجل خلفها يتبين أنه زوجها، ويعمد بكل هدوء إلى انتزاع حقيبتها من يدها ووضعها على كرسي، دون مقاومة منها، ويحملها.
وتضيف الصحيفة: للوهلة الأولى لم يتخيل الركاب ما سيفعله الزوج، حتى تَوجه بها لحافة السفينة ورماها في البحر. وهنا أصيب ركاب السفينة الآخرون بالذعر، وهرعوا لإنقاذ زوجته والسيطرة عليه.. وبالفعل تم إنقاذها وإلقاء القبض على الزوج.