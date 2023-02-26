حمَل زوجته أمام ركاب السفينة.. شاهد ما فعله بها وصدم الجميع

ونشرت صحيفة "تربيون جاتنج" الإندونيسية على موقعها، لقطات الفيديو المروّع، وتوضح امرأة تقف قُرب مقاعد السفينة؛ بينما يظهر رجل خلفها يتبين أنه زوجها، ويعمد بكل هدوء إلى انتزاع حقيبتها من يدها ووضعها على كرسي، دون مقاومة منها، ويحملها.