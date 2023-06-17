زلزال بقوّة 5 درجات يضرب المحيط الهادئ قرب جزر الكوريل الروسية

وقالت الطوارئ في بيان لها: إنه في الساعة 10.53 صباحًا "2.53 فجرًا بتوقيت موسكو" في 17 يونيو؛ تم تسجيل هزة أرضية في المحيط الهادئ على بعد 340 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوريلسك"، موضحة أن الزلزال بلغت قوته 5 درجات ووقع على عمق 40 كيلومترًا.