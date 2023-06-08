مليونير في قلبه غصة.. لماذا يدخل رجل أعمال صيني هذا الاختبار للمرة 27؟

ويشكل هذا الامتحان محطة بالغة الأهمية، وهدفًا بالنسبة لمواطني الدولة الآسيوية العملاقة، وخصوصًا من ينتمون منهم إلى فئات اجتماعية متواضعة؛ فالمنافسة القوية في مجال التعليم في الصين، ومحدودية المقاعد الدراسية في مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى الضغوط القوية من العائلات على أبنائها لمتابعة تحصيلهم؛ تجعل قبول الطلاب في أفضل الجامعات أمرًا شديد الصعوبة، لا يتاح إلا لمن يحصلون على درجات عالية جدًّا.