عن تطوير علاجات جديدة.. لماذا ينال "كوفيد-19" من البعض أكثر من غيرهم؟

ويقول داراغ دافي من معهد باستور، وهو كبير الباحثين في المشروع: "لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن الناس يستجيبون بشكل مختلف تمامًا لكوفيد-19؛ حيث يصاب البعض بأعراض خفيفة أو حتى دون أعراض، بينما يمرض آخرون بشدة ويموت عدد منهم بشكل مأساوي، لكننا ما زلنا نبحث عن صورة أكثر اكتمالًا عن لماذا هذه الحالة".