قتيلان وجرحى.. شاهد احتراق منطاد سياحي في السماء وما فعله الركاب في لحظة الرعب

وأضاف البيان أن سيدة تبلغ من العمر 39 عاما، ورجلا يبلغ 50 عاما، توفيا وأصيب قاصر بحروق في الوجه من الدرجة الأولى والثانية وكسر في عظم الفخذ الأيمن، من دون تحديد العدد الإجمالي للركاب.