شلل في حركة القطارات ببريطانيا بسبب إضراب واسع النطاق

تعطلت حركة القطارات في بريطانيا، في ثاني إضراب واسع النطاق خلال أسبوع؛ حيث أضرَبَ نحو خمسة آلاف من سائقي القطارات في بريطانيا عن العمل اليوم السبت، في إطار حملة للضغط من أجل زيادة الأجور، بعد أن بلغ معدل التضخم في البلاد أعلى مستوياته منذ 40 عامًا.