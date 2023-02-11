طفلٌ يروي معاناته من زلزال سوريا: "بقيت صابراً أتحمّل الألم تحت الأنقاض"

آلاف المنكوبين في سوريا فقدوا عائلاتهم وأحباءهم ومنازلهم بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، وأودى بحياة عشرات الآلاف، وشرّد ملايين الأشخاص.
قال الطفل فاخر فخري: "بقيت صابراً تحت الأنقاض وأنا أتحمّل الألم، وصرخت بصوتٍ عالٍ؛ ما لفت انتباه الناس الذين أخرجوني".
وأضاف: "وجدت ثياب أبي وأخذتهم إلي بيت جدي.. إني أخبئهم".
بدوره عطا فخري، ناجٍ من الزلزال فقد عائلته في الزلزال بمدينة أرمناز بريف إدلب، يقول: "كنا 3 عائلات واستيقظنا لتناول السحور من أجل الصيام، وفُوجئنا بالهزة قبل أن ينزل البناء فوقنا".
ويتابع: "طمرنا بالرُكام وتُوفي أخي وأبناؤه، مجموع المتوفين من عائلتي يبلغ 9 أشخاص".
وأشاد فخري؛ بعناصر الدفاع المدني؛ مؤكداً أنه كان ليموت لولا تدخلهم.
ويضيف: "عند وقوع الزلزال حاولت إخراج عائلتي من البناء، وبعد حدوث الزلزال لم أعرف ما حدث قبل أن أستيقظ في المستشفى".