تاجر يشتري قناعًا أثريًّا من زوجين بـ158 دولارًا ويبيعه بـ4.5 ملايين.. وتحرك فوري في فرنسا

رفع زوجان مُسِنان دعوى قضائية في فرنسا، ضد تاجر أعمال فنية؛ متهميْن إياه بحجب معلومات شديدة الأهمية عن سعر قناع فني اشتراه منهما بسعر منخفض.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان الزوجان، اللذان لم يُذكر اسمهما، في الثمانينيات من العمر، من مدينة نيم في فرنسا، يقومان بإخلاء منزلهما في عام 2021 عندما قررا بيع القناع الإفريقي.
وقاما حينها ببيعه لتاجر أعمال فنية، مقابل 158 دولارًا، ليكتشفا أن التاجر تَمَكّن بعد بضعة أشهر فقط من بيعه مقابل 4.4 ملايين دولار في مزاد في مدينة مونبلييه الفرنسية.
ولم يعرف الزوجان عن عملية البيع الضخمة حتى عَلِمَا عنها من إحدى الصحف، وهما الآن يقاضيان التاجر؛ لأنهما يعتقدان أنه خدعهما وحجب شكوكه حول قيمة السلعة عن عمد.
وقال الموقع إن القناع يعود لشعب فانغ في الجابون، ويُستخدم أثناء حفلات الزفاف والجنازات، وإن مشاهدته نادرة خارج الدولة الإفريقية؛ حيث لا يوجد سوى عدد قليل منه في المتاحف حول العالم.
وزاد من سعره أيضًا تاريخه الذي يعود إلى القرن التاسع عشر؛ حيث وصفته وثائق المحكمة بأنه "استثنائي من حيث ندرته".
وحصل الزوجان على القناع لأن جد الزوج كان حاكمًا استعماريًّا في إفريقيا؛ وفقًا لوسائل الإعلام. وقال الموقع إن الدعوى القضائية مستمرة؛ لكن محكمة الاستئناف في "نيم" قضت بأن قضية الزوجين "تبدو قائمة على أساس جيد من حيث المبدأ".
وتم الإبلاغ عن تجميد عائدات البيع حتى نهاية القضية، وتم رفض العرض المقدم من التاجر لدفع مبلغ يقل قليلًا عن 320 ألف دولار للزوجين.