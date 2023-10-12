تاجر يشتري قناعًا أثريًّا من زوجين بـ158 دولارًا ويبيعه بـ4.5 ملايين.. وتحرك فوري في فرنسا

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان الزوجان، اللذان لم يُذكر اسمهما، في الثمانينيات من العمر، من مدينة نيم في فرنسا، يقومان بإخلاء منزلهما في عام 2021 عندما قررا بيع القناع الإفريقي.