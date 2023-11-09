"بنحارب لنلاقي الأكل والشرب".. طبيبة تحكي كيف تحول حلمها إلى كابوس في غزة

أثار منشور لطبيبة فلسطينية على منصة "إكس" تفاعلاً واسعاً، وتعاطفاً مع معاناتها، بعد أن حكت كيف تحول حلمها بعد التخرج إلى كابوس في ظل المعاناة الشديدة التي يواجهها سكان غزة من أجل الحصول على شربة ماء، وكسرة خبز، نتيجة لحصار التجويع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.