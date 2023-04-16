فتَح الباب ورفَع سلاحه.. كيف قتلت الشرطة الأمريكية رجلًا في بيته ثم اعتذرت؟!

في حادثة غريبة، قُتل روبرت دوتسون (52 عامًا)، على يد الشرطة الأمريكية في منزله بعد إشهاره لسلاحه الناري في وجههم على الرغم من اكتشافهم أنهم جاؤوا عن طريق الخطأ لعنوان منزله.