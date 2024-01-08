على طريقة "قابيل وهابيل".. قتل شقيقه في لبنان وتم توقيفه في سوريا

وتابع المنشور: "عندما التقيا بوالدهما تم معاملته معاملة سيئة وطرده من المنزل عدة مرات بينما شقيقه الحدَث كان يتم معاملته معاملة حسنة. عندها قرر قـتل شقيقه وطلب منه مرافقته ليلًا لشراء مياه من أحد المحلات وتوجها إلى البحر وهناك أقدم على دفعه من أعلى جرف صخري".